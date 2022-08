Surpreendente: Robert Fripp dos King Crimson e Toyah, sua mulher, fazem versão de Limp Bizkit

O guitarrista Robert Fripp (King Crimson) e a sua esposa, a cantora Toyah, gravaram mais um vídeo para as suas sessões "Sunday Lunch".

Estas sessões começaram durante o período de confinamento, com Fripp e Toyah a interpretarem canções dos mais variados artistas, de Grace Jones a Lenny Kravitz, passando por Radiohead ou Guns N' Roses. Desta feita, os visados foram os Limp Bizkit, com 'Nookie'.

O guitarrista nem sequer se esqueceu do boné virado para trás, como era apanágio de Fred Durst no auge do nu metal. Em 2023, o casal irá levar as suas "Sunday Lunch" aos palcos, tendo já anunciado uma digressão.

Veja o vídeo: