João Carvalho, diretor do festival de Paredes de Coura: "Fui beijado na boca pela vocalista de Beach House. Chorou e agradeceu-me"

No último dia do Vodafone Paredes de Coura, João Carvalho, diretor do festival, falou com a BLITZ sobre o regresso do evento minhoto, após dois anos de paragem imposta pela pandemia. As "mensagens carinhosas" que recebe do público e das bandas e as formas de contornar problemas de última hora foram alguns dos temas de conversa com 'a cara' do festival que regressa em 2023, mais uma vez com a Vodafone como naming sponsor.

