Homem detido em festival nos EUA estaria a preparar um tiroteio em massa

As autoridades de Grant County, no estado norte-americano de Washington, acreditam ter prevenido um tiroteio em massa no festival Bass Canyon, dedicado à música eletrónica.

No Facebook, o xerife do condado afirma que foi detido um homem de 31 anos, identificado como Jonathan R. Moody, cujos comportamentos suspeitos alertaram os demais festivaleiros.

O homem terá sido visto no parque de estacionamento do festival a "inalar uma substância desconhecida", a carregar duas pistolas de 9mm e a perguntar às pessoas presentes a que horas terminava o festival, e por que lado sairiam as pessoas.

Moody foi entretanto acusado de dois crimes de porte de arma ilegal, estando neste momento detido na cadeia do condado. Não se sabem ainda as suas motivações.