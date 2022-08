“Toco bateria melhor que o meu pai e vamos ser a maior banda do mundo”: as palavras fortes do filho de Shawn “Clown” Crahan, dos Slipknot

Simon Crahan, filho de Shawn "Clown" Crahan (Slipknot), deu uma entrevista à "Metal Hammer" na qual garantiu que os "seus" Vended, banda que formou com Griffin Taylor, filho de Corey Taylor, irão ser "a maior banda do mundo".

"Andamos a gravar coisas que irão levar as pessoas a borrarem-se nas calças", acrescentou.

Os Vended têm sido alvo de algumas críticas, já que muitos acreditam que o seu relativo sucesso só se deve ao facto de dois dos seus membros serem filhos das duas principais figuras dos Slipknot. O facto de o grupo andar a fazer as primeiras partes dos Slipknot na sua nova digressão pela Europa não ajudou.

"Não tenho problemas com as comparações com os Slipknot", frisou, "mas toco bateria melhor que o meu pai. Isso é um facto. E quando dizem que o Griffin soa como o pai dele, bem, isso é óbvio. Mas acredito piamente que vai ser melhor que ele [Corey]".

"O meu pai não nos deu tudo numa bandeja. Os fãs dele é que decidiram gostar de nós", continuou. "Se não gostam de nós, podem só calar a boca. Mas escolheram gastar cinco minutos do vosso dia numa coisa que só me faz rir, porque sei que estou no caminho certo".

"Dentro de um ano, seremos gigantes. Vamos dominar isto tudo, espero que as pessoas não se fartem do nosso nome", rematou.