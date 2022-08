Pantera mostram primeiro 'teaser' da sua digressão de reunião

Os Pantera divulgaram esta semana o primeiro teaser para a sua digressão de reunião, anunciada este ano.

A banda norte-americana irá regressar aos palcos com apenas Phil Anselmo e Rex Brown como membros originais. Os falecidos Dimebag Darrell e Vinnie Paul serão substituídos por Zakk Wylde e Charlie Benante, respetivamente.

Apesar de não terem sido ainda anunciadas quaisquer datas, suspeita-se que os Pantera possam regressar aos concertos já em dezembro deste ano, com atuações no Knotfest Brasil e no Heaven & Hell Metal Fest, no México.

O teaser, um curto vídeo publicado nas redes sociais dos Pantera, conta com as notas iniciais de 'Cowboys From Hell', um dos seus temas clássicos.

Veja aqui: