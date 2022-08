Preparem as gargantas e os corações: hoje é dia de Pixies no festival Vodafone Paredes de Coura

Em 2004, o céu desabou sobre Paredes de Coura. Num ano que tinha Motörhead, Strokes ou Black Rebel Motorcycle Club como chamarizes, a chuva massacrou o recinto, levando muitos festivaleiros a abandonar o Minho e a organização a repensar a sua vida. Desistir de fazer o festival, confessou o diretor João Carvalho à BLITZ, aquando do 25º aniversário do mesmo, foi uma hipótese. Ao invés de atirar a toalha ao chão, porém, a reação foi a oposta: fazer uma das maiores edições de sempre. E foi assim que, em 2005, Paredes de Coura, uma pequena vila no cocuruto de Portugal, recebeu concertos de Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Nick Cave – e Pixies.

