Mulher assegura ter mantido relações sexuais com R. Kelly “centenas de vezes” quando era menor

A antiga afilhada de R. Kelly testemunhou esta semana no julgamento do músico norte-americano, mais conhecido pelo êxito de 1996 'I Believe I Can Fly', que está a ser acusado de vários crimes de natureza sexual.

Identificada apenas como "Jane", a mulher, hoje com 37 anos, afirmou ter mantido relações sexuais com R. Kelly "centenas de vezes", quando era menor.

Os abusos terão começado quando tinha apenas 14 anos. A mulher afirmou, ainda, ter participado em orgias com o cantor e outras raparigas, também elas menores. Duas delas, identificadas como "Pinky" e "Brittany", também participarão no julgamento como testemunhas.

De acordo com o jornal "Chicago Tribune", os dois conheceram-se através de Stephanie "Sparkle" Edwards, tia de "Jane" e antiga protegida de R. Kelly.

"Jane" será, também, a rapariga que se vê a ser sexualmente abusada no vídeo que levou o músico a ter de responder, em 2008, pelo crime de posse e produção de pornografia infantil, pelo qual foi ilibado à altura.