Zoë Kravitz lamenta ter criticado Will Smith após a cerimónia dos Óscares

Zoë Kravitz lamentou ter criticado publicamente Will Smith, após a bofetada que este deu ao comediante Chris Rock durante a cerimónia deste ano dos Óscares.

À altura, no Instagram, Kravitz partilhou uma fotografia sua na festa dos Óscares da "Vanity Fair", colocando na legenda "eis uma foto do meu vestido na cerimónia onde agora agredimos pessoas em palco". Após ter recebido várias críticas, a atriz apagou a publicação.

Em entrevista ao "Wall Street Journal", Kravitz diz agora estar arrependida da forma como lidou com a situação. "Não sei que diga, porque é suposto falar sobre isso. Mas os meus sentimentos em relação a isso são complicados. Gostava de ter lidado com tudo de forma diferente", disse.

"É uma época assustadora para ter uma opinião, para se dizer a coisa errada, para criar arte controversa ou declarações ou pensamentos ou o que seja. E é assustador porque a arte tem a ver com discussão. A internet é o oposto disso", acrescentou.

"Lembrei-me de que sou uma artista, e ser-se artista implica que nem toda a gente gosta de ti ou te acha incrível. [Ser artista] É expressar algo que, com sorte, levará a uma discussão ou inspirará as pessoas a sentirem-se validadas. Neste momento, não me quero expressar através de uma legenda ou um tweet, quero fazê-lo através da arte".