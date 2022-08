Todos os concertos marcados para 2022 em Portugal

VODAFONE PAREDES DE COURA

Paredes de Coura, de 16 a 20 de agosto



18 de agosto



Palco Vodafone

18h30 Yellow Days

19h45 The Comet Is Coming

21h25 Parquet Courts

23h15 Turnstile

00h45 L'Impératrice



Palco Vodafone FM

18h00 Surprise Chef

19h05 Donny Benét

20h35 Molchat Doma

22h10 L'Eclair



After Hours

01h45 Nu Genea Live Band

03h15 John Talabot



19 de agosto



Palco Vodafone

18h30 Sylvie Kreusch

20h05 Arlo Parks

21h45 Badbadnotgood

23h25 Ty Segall & Freedom Band

01h25 The Blaze



Palco Vodafone FM

18h00 Márcia

19h15 Kelly Lee Owens

20h50 Boy Harsher

22h30 Arp Frique & Family



After Hours

02h25 Ata Kak Live Band

03h30 Mall Grab



20 de agosto



Palco Vodafone

18h30 Far Caspian

19h40 La Femme

21h20 Princess Nokia

22h50 Slowthai

00h20 Pixies



Palco Vodafone FM

18h00 Manel Cruz

19h05 Xenia Rubios

20h35 Perfume Genius

22h00 Yves Tumor & Its Band



After Hours

02h05 Tommy Cash

03h05 Nuno Lopes



FESTIVAL DO CRATO

De 23 a 27 agosto



23 de agosto: Paula Fernandes, Nenny, Maninho

24 de agosto: Gabriel, o Pensador com Carlão, Dino D'Santiago, Dillaz

25 de agosto: Miguel Araújo com Ana Bacalhau, António Zambujo e César Mourão, Bárbara Tinoco com Carolina de Deus e Nena, Happy Mess

26 de agosto: Jessie J, St. Lundi

27 de agosto: The Jesus and Mary Chain, Amor Electro

EDP VILAR DE MOUROS

De 25 a 27 de agosto

25 de agosto

Placebo

Suede

Gary Numan

Battles

26 de agosto

Simple Minds

Black Rebel Motorcycle Club

Clawfinger

Tara Perdida

27 de agosto

Iggy Pop

Bauhaus

Wolfmother

The Legendary Tigerman

KALORAMA

Parque da Bela Vista, Lisboa

1, 2 e 3 de setembro

1 de setembro

The Chemical Brothers

Kraftwerk

James Blake

Moderat

Years & Years

Bomba Estéreo

Jake Shears

Marina Sena

Rodrigo Leão

D'Alva

Fred

Xinobi

2 de setembro

Arctic Monkeys

Bonobo

Jessie Ware

Róisín Murphy

Blossoms

Bruno Pernadas

The Lathums

The Legendary Tigerman

Alice Phoebe Lou

Crawlers

Golden Slumbers

You Cant't Win, Charlie Brown

3 de setembro

Nick Cave and The Bad Seeds

Disclosure

Ornatos Violeta

Chet Faker

Meute

Moullinex

Peaches

Zaz

Tiago Bettencourt

Club Makumba

Grand Pulsar



FESTIVAL F

Vila Adentro, Faro

De 1 a 3 de setembro

1 de setembro

Bárbara Bandeira

The Black Mamba

Wet Bed Gang

Nenny

Syro

Lon3r Johny

Danni Gato

José Cid com Orquestra Clássica do Sul

Cláudia Pascoal

Pedro Mafama

Viviane

A Garota Não

Lhast

Rita Vian

Wilson Honrado

Catalina

2 de setembro

Agir

HMB

Richie Campbell

Marco Rodrigues

Vitão

Karetus

T-Rex

Matay

Bateu Matou

Rita Rocha

Benji Price

Cassete Pirata

Mari Segura

Milhanas

3 de setembro

Miguel Araújo

Dino D’Santiago

Kura

Chico da Tina

Ivandro

Julinho KSD

Luís Trigacheiro

Irma

Mimi Froes

Domingues

Jura

Beatriz Rosário

Nuno Lanhoso

Leo Middea

Carolina Torres

Saída de Emergência



FESTA DO AVANTE

Quinta da Atalaia, no Seixal

De 2 a 4 de setembro

Bebemos palavras a mais?

Bia Ferreira

Canto D’Aqui e Orquestra Filarmónica de Braga

Carlos Leitão

Carmen Souza

Carminho

Dino D’Santiago

Domenico Lancellotti

Emílio Moret com Vitorino Salomé

Fogo Fogo com Dany Silva

Jonas

Júlio Resende

Lefty

Les Frères Smith

Marta Ren

Mão Verde II

Paula Oliveira com Ricardo Ribeiro

Paulo Bragança

Pongo

Rave Avante!

Rawhide com André Dal

Retimbrar com Uxía

Scúru Fitchádu

“Música na palavra de Saramago”

Another Level Squad (vencedores do concurso Novos Valores)

Maria Silva (vencedora do concurso Novos Valores)

Terminal Band (vencedores do concurso Novos Valores)



BIA FERREIRA

Mouco, Porto, 5 de setembro

Bleza, Lisboa, 10 de setembro

XAVIER RUDD

Hard Club, Porto, 9 de setembro

Coliseu de Lisboa, 10 de setembro



THE MAGNETIC FIELDS

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 20 de setembro

ANASTACIA

Campo Pequeno, Lisboa, 15 de setembro

CORDAS WORLD MUSIC FESTIVAL

De 16 a 25 de setembro, Ilha do Pico, Açores



PATRICE

Capitólio, Lisboa, 22 de setembro

FESTIVAL IMINENTE

Matinha, Lisboa, 22 a 25 de setembro

22 de setembro

AZIA

BbyMutha

DJ Doraemon & DJ ADAMM & PROGRESSIVU

DJ Khéops

Landim

Maria Putas Reis Bêbadas

Piny

ProfJam

REAL GUNS

XEXA

Yaw Tembe & Joana Guerra

Young M.A

Yuri NR5

23 de setembro

Ariyouok

Carla Prata

DJ Danifox

ÉLLÀH

IAM

Ne Jah

Shaka Lion B2B DJ Glue

Sister Nancy

Smoke DZA

Yakuza

24 de setembro

2700.Dias de Ferro.

Dengo Club

Enchufada

Guilty Simpson & Phat Kat

Juana na Rap

Mansur Brown

Nex Supremo

Pete & Bas

PKA

Puta da Silva

Rochelle Jordan

Sam The Kid & Orquestra + Orelha Negra

Tristany

Yasiin Bey

25 de setembro

África Negra

Bandua

Buruntuma

Children of Zeus

Cookie Jane

Diana Niepce

Diego el Gavi

Karol Conká

Marianne

MRCMedina

Nayela

NOT FORBIDEN - Rui Rebelo & Comunidade de Músicos Afegãos

Sara Correia



SANTA CASA ALFAMA

Alfama, Lisboa, 23 e 24 de setembro

23 de setembro: Homenagem a Max com António Zambujo e convidados

24 de setembro: Dulce Pontes com Ricardo Ribeiro



ARCADE FIRE

Campo Pequeno, Lisboa, 22 e 23 de setembro



Michael Kiwanuka

Superbock Arena – Pavilhão Rosa Mota, Porto, 23 de setembro

Campo Pequeno, Lisboa, 24 de setembro



MIMO

Centro Histórico do Porto, de 23 a 25 de setembro



JORGE PALMA

Jardins do Palácio Baldaya, Benfica, Lisboa, 25 de setembro



ANGEL OLSEN

Capitólio, Lisboa, 26 e 27 de setembro



EMICIDA

Teatro Tivoli, Lisboa, 27 de setembro



SIGUR RÓS

Campo Pequeno, Lisboa, 28 de setembro

Russ

Altice Arena, Lisboa, 29 de setembro

Diogo Piçarra

Altice Arena, Lisboa, 1 de outubro



BACKSTREET BOYS

Altice Arena, Lisboa, 3 de outubro



JORGE PALMA

Teatro Tivoli, Lisboa (concertos especiais dedicados a certos álbuns)

7 de outubro

26 de outubro

1 de novembro

8 de novembro

AMPLIFEST

Hard Club, Porto



7, 8 e 9 de outubro

Amenra

Brutus

Caspian

Cult of Luna

Elder

Holy Fawn

Irist

Jo Quail

Midwife

Oranssi Pazuzu

Pallbearer

Patrick Walker (40 Watt Sun)

Telepathy

Vile Creature

Wolves in the Throne Room

13, 14 e 15 de outubro

Aaron Turner

Anna Von Hausswolff

Bongripper

Bruit ≤

Caspar Brötzmann Bass Totem

Deafheaven

Envy

Godspeed You! Black Emperor

Hellripper

Lingua Ignota

Spectral Wound

Sumac

William Fowler Collins

MACHINE HEAD

Campo Pequeno, Lisboa, 9 de outubro



MACY GRAY

Coliseu de Lisboa, 12 de outubro

Coliseu do Porto, 13 de outubro



TIM BERNARDES

14 de outubro: Casa da Cultura, Ílhavo

15 de outubro: Teatro Municipal de Ourém

21 de outubro: Theatro Circo de Braga

22 de outubro: CAE da Figueira da Foz

23 de outubro: Coliseu dos Recreios, Lisboa

24 de outubro: Casa da Música, Porto



MOULLINEX

Coliseu de Lisboa, 15 de outubro

SWEDISH HOUSE MAFIA

Altice Arena, Lisboa, 15 de outubro



PLUTO

Bang Venue, Torres Vedras, 15 de outubro

BLACK CROWES

Campo Pequeno, Lisboa, 19 de outubro

URIAH HEEP

Aula Magna, Lisboa, 20 de outubro



ROCK À MODA DO PORTO

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 21 de outubro

Com: GNR, Clã, Pluto, Três Tristes Tigres e Zen

Gyedu-Blay Ambolley

B.leza, Lisboa, 27 de outubro

FRANZ FERDINAND

Campo Pequeno, Lisboa, 29 de outubro



WOLF ALICE

Coliseu de Lisboa, 31 de outubro

MOONSPELL

Coliseu do Porto, 31 de outubro

Coliseu de Lisboa, 1 de novembro



LOW

Casa da Música, Porto, 31 de outubro

STEREOLAB

Lux, Lisboa, 3 de novembro

Hard Club, Porto, 4 de novembro

CUT COPY

Coliseu de Lisboa, 4 de novembro

DEEP PURPLE

Campo Pequeno, Lisboa, 6 de novembro



SIMONE

Coliseu do Porto, 10 de novembro

Casino Estoril, 12 de novembro

Coliseu de Lisboa, 13 de novembro

Bon Iver

Altice Arena, Lisboa, 11 de novembro



LINDA MARTINI

12 de novembro – Teatro Joaquim Benite, Almada

Alt-J

Campo Pequeno, Lisboa, 17 de novembro



TERESA SALGUEIRO

Teatro Tivoli, Lisboa, 18 de novembro

Teatro Sá da Bandeira, Porto, 30 de novembro

THE SCRIPT

Campo Pequeno, Lisboa, 18 de novembro



JORGE PALMA com PALMA'S GANG

Capitólio, Lisboa, 19 de novembro

BAND OF HORSES

Coliseu de Lisboa, 22 de novembro



GENTLEMAN

Coliseu de Lisboa, 24 de novembro



PORRIDGE RADIO

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, 25 de novembro



ROSALÍA

Altice Forum, Braga, 25 de novembro

Altice Arena, Lisboa, 27 de novembro



SUPER BOCK EM STOCK

Avenida da Liberdade, Lisboa

Com: Alfie Templeman, Obongjayar, Porridge Radio e They Hate Change

FESTIVAL AUTHENTICA

Altice Forum Braga, 9 e 10 de dezembro

9 de dezembro

Palco Authentica

Kodaline

Luísa Sonza

Becky Hill

Palco Urban

Rels B

Profjam

Jimmy P

Dino D’Santiago

Palco Auditorium

Ghost Hunt

Shange

Jüra

Quadra

Dance Room

BIIA

Rusty

Rhythm

Farofa

10 de dezembro

Palco Authentica

Rag’n’Bone Man

James Bay

Nothing But Thieves

Palco Urban

De La Soul

Mundo Segundo & Sam The Kid

Mala Rodriguez

Chico da Tina

Palco Auditorium

NO!ON

Paraguaii

Killimanjaro

This Penguin Can Fly

Dance Room

Order

Firmeza

CelesteMariposa

Joff



EVANESCENCE

Campo Pequeno, Lisboa, 12 de dezembro



2023

JUSTIN BIEBER

Altice Arena, Lisboa, 21 de janeiro de 2023

VALETE

Coliseu de Lisboa, 3 de fevereiro

Coliseu do Porto, 4 de fevereiro



EROS RAMAZOTTI

Altice Arena, Lisboa, 4 de fevereiro

BRING ME THE HORIZON

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa, 15 de fevereiro



BULLET FOR MY VALENTINE

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa,18 de fevereiro



VILLE VALO

Capitólio, Lisboa, 26 de fevereiro

Hard Club, Porto, 27 de fevereiro

BÁRBARA TINOCO

Campo Pequeno, 11 de março de 2023

Pavilhão Rosa Mota, 25 de março de 2023

THE MISSION

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 27 de abril

Hard Club, Porto, 28 e 29 de abril



D'ZRT

Altice Arena, Lisboa, 29 e 30 de abril

Pavilhão Multiusos de Guimarães, 6 e 7 de maio

Pavilhão Rosa Mota/Super Bock Arena, Porto, 19 de maio



YES

Campo Pequeno, Lisboa, 7 de maio

SHAWN MENDES

Altice Arena, Lisboa, 7 de junho



PRIMAVERA SOUND

Parque da Cidade, Porto, de 7 a 10 de junho



NOS Alive

Passeio Marítimo de Algés, de 6 a 8 de julho



SUPER BOCK SUPER ROCK

Meco, de 13 a 15 de julho