Metallica, Blink-182 e AC/DC juntam-se aos concertos de homenagem a Taylor Hawkins

Há novos artistas no cartaz dos concertos de homenagem a Taylor Hawkins, que terão lugar em Londres (Reino Unido) e em Los Angeles (Estados Unidos) a 3 e 27 de setembro, respetivamente.

Lars Ulrich (Metallica), Travis Barker (Blink-182), Brian Johnson (AC/DC), Liam Gallagher e Mark Ronson irão assim juntar-se aos anteriormente confirmados Josh Homme (Queens of the Stone Age), Brian May, Roger Taylor (ambos dos Queen), Miley Cyrus, Red Hot Chili Peppers ou Krist Novoselic (Nirvana).

Os dois concertos serão transmitidos ao vivo através da Paramount+, nos Estados Unidos, e do canal da MTV no YouTube, no resto do mundo. As transmissões terão início pelas 16h30 (hora de Portugal continental).