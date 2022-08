Os Korn deram um concerto esta terça-feira em Denver (EUA) e contaram com a participação especial de Amy Lee, vocalista dos Evanescence.

O vocalista Jonathan Davis cantou em dueto com Lee a versão de 'Freak On A Leash', clássico de 1998 dos Korn, editada em 2007 no registo ao vivo "MTV Unplugged".

Os Korn e os Evanescence iniciaram assim uma digressão conjunta que os levará a percorrer os Estados Unidos, terminando a 16 de setembro, em Washington D.C. Veja o vídeo: