Machine Gun Kelly revolta-se e volta a partir um copo na testa. “Não vou parar este concerto por nada. Sou rico”

Machine Gun Kelly voltou a partir um copo na própria cabeça, durante um concerto em Cleveland, no estado norte-americano do Ohio.

Num vídeo que capta o momento, ouve-se o cantor a justificar o ato, dizendo que o fez porque seria multado em 70 mil dólares por cada 10 minutos que acrescentasse ao concerto. "Não vou parar este concerto por nada. Sou rico, porra", gritou.

Esta não foi a primeira vez que Kelly partiu um copo na cabeça. Depois de o ter feito com um copo de champanhe, em junho, o músico optou, desta feita, por um copo de vinho. Mais tarde, partilhou fotografias suas, nas stories do Instagram, em que surge com o rosto ensanguentado.Veja aqui: