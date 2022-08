Grimes quer fazer uma cirurgia plástica para ficar com orelhas de elfo e dentes de vampiro

Grimes anunciou, via Twitter, a intenção de mudar radicalmente o seu visual. A artista canadiana pediu aos fãs ajuda na busca por um cirurgião plástico que consiga deixá-la com as orelhas parecidas às de um elfo e os dentes como os de um vampiro.

"Ainda estou a ponderar esta cirurgia, já que a cartilagem não sara, pelo que precisa de pontos permanentes", escreveu Grimes na rede social, garantindo ainda que tenciona fazer "uma tatuagem de corpo inteiro" e modificar o seu aspeto "ao longo dos próximos anos".