Angelo, o filho de 9 anos de Adele, é “obcecado” por Billie Eilish

Em entrevista à revista "ELLE", Adele revelou que Angelo, o seu filho de apenas 9 anos, é completamente "obcecado" por Billie Eilish.

"Ele enfia-se no quarto, depois da escola, e sai de lá a querer discutir as letras todas", disse. Mãe e filho estiveram presentes no concerto de Billie Eilish na O2 Arena, em Londres, no passado mês de junho.

Na mesma entrevista, Adele afirmou querer vir a ter mais filhos. "Definitivamente", disse. "Uma vida estável ajuda a minha música. Mas, de momento, tudo o que tenho na cabeça são os concertos em Las Vegas".