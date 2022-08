Mãe do brasileiro Kevinho vem a Portugal ajudar o filho e transforma-se na estrela da digressão

O artista brasileiro Kevinho terminou esta segunda-feira uma digressão de cinco concertos em Portugal, com uma atuação no festival O Sol da Caparica, na Costa de Caparica, mas quem se destacou nos palcos nacionais foi a sua mãe, Sueli Azevedo. A progenitora de Kevinho, que se encontra numa cadeira de rodas a recuperar de uma cirurgia ao tornozelo esquerdo, ajudou-o a animar o público com as suas danças.

Antes da Caparica, o artista apresentou-se em Vilamoura, Viseu, Santo Tirso e Nisa. No espetáculo na Feira de São Mateus, em Viseu, na passada sexta-feira, Sueli juntou-se ao filho durante a canção 'Uma Nora Pra Cada Dia' e surpreendeu a plateia com as suas danças improvisadas. Já no concerto em Nisa, a mãe de Kevinho dirigiu-se, emocionada, à plateia, para agradecer os aplausos. Veja os vídeos, partilhados por Kevinho nas stories de Instagram.

Segundo a imprensa brasileira, também o pai e a irmã de Kevinho estiveram em Portugal. Veja as fotografias dos concertos que o artista partilhou no Instagram.