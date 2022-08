Madonna recorda os anos 80: “Naquele tempo, não devias mostrar o rabo se quisesses uma carreira, agora é o contrário”

Madonna recordou o momento em que, depois de uma atuação na primeira cerimónia dos MTV Video Music Awards, em 1984, ouviu da boca do seu manager que a sua carreira musical tinha chegado ao fim. No programa "The Tonight Show", a artista explicou, em entrevista a Jimmy Fallon, que o problema foi ter mostrado parte do rabo durante a sua atuação, enquanto cantava o êxito 'Like a Virgin'. "Naquele tempo, não devias mostrar o rabo se quisesses uma carreira, agora é o contrário", diz Madonna.

"Desci umas escadas muito íngremes de um bolo de casamento e quando cheguei ao palco e comecei a dançar os sapatos soltaram-se. Tentei fazer um movimento suave para disfarçar, como se fizesse parte da coreografia, mas o meu vestido levantou e fiquei com o rabo à mostra. Conseguem imaginar?", recorda a artista, "aconteceu por acidente e eu nem sequer me apercebi. Nem mostrei o rabo todo, foi só parte de uma nádega. Quando cheguei aos bastidores, o meu manager disse-me que aquilo era o fim da minha carreira”.

Veja o vídeo de Madonna no "The Tonight Show" e recorde a atuação da artista nos MTV Video Music Awards de 1984, que se realizou no Radio City Music Hall em Nova Iorque.