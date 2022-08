Festival de Reading/Leeds lamenta que os Måneskin tenham saído do cartaz para tocar nos prémios da MTV

Os italianos Måneskin, vencedores da edição de 2021 da Eurovisão, e o rapper norte-americano Jack Harlow cancelaram os concertos que tinham agendados para os festivais britânicos de Reading e Leeds para poderem participar na cerimónia dos MTV Video Music Awards, que se realiza na madrugada de 29 de agosto em Nova Jérsia, nos Estados Unidos. "Estamos tristes por saber que o Jack Harlow e os Måneskin decidiram atuar numa cerimónia de entrega de prémios no mesmo fim de semana que iam tocar em Reading & Leeds", escreveu a organização dos festivais em comunicado, "estamos a trabalhar para encontrar substitutos".

A banda italiana ia atuar no último dia de Reading, 28 de agosto, antes dos The 1975, e já tinha anunciado no início do mês que ia sair do cartaz dos festivais devido a "conflitos de agenda". "É com pena que anunciamos que, infelizmente, devido a conflitos de agenda imprevistos, já não vamos atuar nos festivais de Reading & Leeds este ano", escreveram os Måneskin nas redes sociais, "adoramos o Reino Unido e os nossos fãs britânicos e temos muitas saudades e estamos muito tristes por não podermos dar estes concertos".

O cartaz partilhado de Reading e Leeds conta com os Arctic Monkeys, The 1975 e Dave como cabeças-de-cartaz, recebendo também, entre os dias 26 e 28 de agosto, atuações de Glass Animals, Wolf Alice, Megan Thee Stallion, Halsey ou Run The Jewels, entre outros. Jack Harlow partilharia o palco com os Arctic Monkeys no último dia de Leeds.