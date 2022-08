Adele explica porque cancelou os concertos mais importantes dos últimos anos: “Tive vergonha”

Adele deu uma entrevista à revista "ELLE", na qual explicou o porquê de ter cancelado a sua residência em Las Vegas.

A cantora britânica tinha anunciado uma residência de 24 datas no Colosseum, no hotel Caesars Palace, mas na véspera do primeiro espetáculo - em janeiro - partilhou uma mensagem com os fãs, nas redes sociais, na qual dava conta do cancelamento.

Inicialmente, justificou-se com a covid-19, mas agora explica que o planeamento dos espetáculos não foi do seu agrado. "Não tinham chama", disse. "O cenário de palco não estava bem. Não era eu, não era a minha banda. Faltava-lhe intimidade".

Para Adele, a decisão de cancelar esta residência foi "o pior momento" da sua carreira. "Estava muito entusiasmada com esses espetáculos. Foi desolador".

"Tive que me esconder, tive vergonha", continuou. "Não quis que pensassem que não estava a tentar o meu melhor".

A residência foi, entretanto, remarcada, tendo lugar a partir do mês de novembro. "Tudo o que me passa pela cabeça, agora, é Las Vegas. Quero arrasar", disse.