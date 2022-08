“Pensei que ia morrer”: as palavras de Carson Daly, ex-apresentador da MTV, sobre o caos vivido no festival Woodstock 99

Carson Daly, antigo apresentador da MTV, falou publicamente sobre a sua experiência no festival Woodstock '99, que ficou marcado por diversas cenas de violência.

Um novo documentário da Netflix, "Trainwreck: Woodstock '99", conta com imagens de arquivo de Daly no local, algo a que este aludiu numa publicação feita no Instagram.

"Têm-me perguntado muito sobre o Woodstock '99, por causa do documentário. Tudo o que posso dizer é que pensei que ia morrer", afirma.

"Começou muito bem, a entrevistar as bandas todas junto ao palco, até que comecei a ser atingido com garrafas, pedras, isqueiros. O caos instalou-se depressa".

O antigo apresentador afirma que o seu chefe disse, à equipa da MTV, que já não poderia garantir a sua segurança. "Era altura de zarpar", conta.

"Lembro-me de estar numa carrinha da produção, a guiar perigosamente por campos de milho, só para ficar em segurança. Lembro-me de pensar que estava num outro país, durante um conflito militar".

"Tenho muitas memórias divertidas desses tempos. Esta não foi uma delas", rematou.