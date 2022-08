“Não venham aos nossos concertos”: a mensagem do baterista dos Pantera aos 'haters'

Juntamente com outros membros dos Anthrax, o baterista Charlie Benante participou de um meet and greet com os fãs, na passada sexta-feira.

Durante o evento, o baterista, que substituirá o falecido Vinnie Paul na digressão de reunião dos Pantera, deixou uma mensagens aos críticos da mesma: "Não venham aos concertos".

"Porque é que há controvérsia?", questionou, após ter sido abordado por um fã sobre a reunião. Perante a resposta deste de que "as pessoas são estúpidas", Benante limitou-se a comentar "ora aí está".

O baterista irá juntar-se a Zakk Wylde, que substituirá o também falecido guitarrista "Dimebag" Darrell, e a Phil Anselmo (vocalista) e Rex Brown (baixista), membros originais dos Pantera. A digressão de reunião do grupo terá lugar em 2023.