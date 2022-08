Jamie Campbell Bower, o Vecna da série “Stranger Things”, lança nova canção. Ouça 'I Am'

Jamie Campbell Bower, que interpreta o vilão Vecna em "Stranger Things", lançou um novo single.

É o quarto tema lançado por Bower este ano, sucedendo a 'Crow', 'Run On' e 'Devil In Me'. Antes, o músico havia sido o frontman dos Counterfeit, uma banda punk londrina.

'I Am' é um tema country com pouco mais de dois minutos, que contém várias referências religiosas - o vídeo, aliás, foi realizado numa igreja.

Segundo o músico, o vídeo "é uma demonstração do confronto entre ti e o teu ego". Ouça e veja, aqui, 'I Am':