Veja os Green Day em concerto a tocar com um fã de apenas 10 anos

Numa atuação no festival norte-americano Outside Lands, na passada semana, os Green Day contaram com a ajuda de um fã de apenas 10 anos.

A dada altura, o vocalista Billie Joe Armstrong chamou ao palco o pequeno Montgomery - alcunha Monty - para tocar com o grupo. "Sabes tocar guitarra? Então anda daí!", disse.

De guitarra na mão, Monty interpretou uma versão de 'Knowledge', dos Operation Ivy - tendo ficado com a guitarra no final, como recordação. O vídeo desse momento foi posteriormente partilhado pelos Green Day: