Morreu aos 102 anos Bill Pitman, lendário guitarrista do coletivo Wrecking Crew

collection of bill and jan pitman/creative commons

Morreu o guitarrista norte-americano Bill Pitman, membro do coletivo Wrecking Crew, formado por diversos músicos de estúdio de Los Angeles, tendo contribuído para a criação do 'wall of sound'. Tinha 102 anos.

As causas da sua morte não foram divulgadas, sabendo-se que Pitman tinha recentemente fraturado a espinha após sofrer uma queda.

Enquanto membro dos Wrecking Crew, que nos anos 60 foi a banda residente de estúdio de Phil Spector, o guitarrista participou nos discos de vários artistas de renome, entre eles Sam Cooke, Nancy Sinatra, The Monkees, James Brown e os Beach Boys.

getty images

Do seu currículo fazem também parte participações em temas que marcaram a história da música pop, como 'Strangers In The Night', de Frank Sinatra, 'Wouldn't It Be Nice', dos Beach Boys e 'Be My Baby', das Ronettes.