Michelle Branch detida por violência doméstica contra o marido, Patrick Carney dos The Black Keys

A cantora e compositora norte-americana Michelle Branch foi detida na passada quinta-feira, pelo crime de violência doméstica.

Segundo o "TMZ", as autoridades foram chamadas à casa de Michelle e do seu marido, Patrick Carney (The Black Keys), em Nashville por volta das 2h da madrugada. A cantautora admitiu ter esbofeteado Carney "uma ou duas vezes".

Meia hora antes do incidente, Michelle alegou, no Twitter, que Carney a traiu com a sua agente. Essa publicação já foi apagada.

O casal anunciou a sua intenção de se separar, com Michelle a emitir um comunicado no qual se diz "desolada". "Agora, tenho que descobrir como seguir em frente", disse. Michelle, de 39 anos, e Carney, de 42, têm dois filhos, um deles com apenas seis meses.