Banda dos filhos dos Slipknot recusa acusações de que foi ajudada pelos pais: “Aprendemos por nós”

Os Vended, banda formada por Griffin Taylor e Simon Crahan, filhos de Corey Taylor e Shawn "Clown" Crahan respetivamente, deram uma entrevista à "Kerrang" na qual afirmam que o seu percurso não teve nenhum empurrão de maior dos dois influentes membros dos Slipknot.

"Tivemos mais ajudas que qualquer outra banda, e sou honesto o suficiente para o dizer", afirmou Simon. "Não vou dizer que não. Ajudaram-nos, mas não compuseram a nossa música ou nos mostraram como nos comportarmos em palco".

"As pessoas dizem que o pai do Griffin o ensinou a gritar como ele grita. Ele aprendeu sozinho". Griffin corcorda: "Percebo que as pessoas o digam. Mas não temos o talento musical dos nossos pais. Aprendemos por nós".

"O meu pai não me ensinou a tocar bateria", continuou Simon. "Mostrou-me pequenas coisas, mas aprendemos todos por nós. Vão-se lixar. Nós somos miúdos talentosos".

O último single dos Vended, 'Ded to Me', foi lançado no mês passado. A banda encontra-se de momento a trabalhar em música nova, depois de ter editado o seu EP de estreia, "What Is It/Kill It", em novembro de 2021.