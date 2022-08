Rage Against the Machine cancelam toda a digressão europeia, incluindo um concerto a quatro horas da fronteira portuguesa

Os Rage Against the Machine (RAtM) cancelaram a sua nova digressão europeia, devido à lesão sofrida por Zack de La Rocha durante um concerto em Chicago, no passado dia 11 de julho.

O vocalista dos RAtM magoou-se numa perna, tendo sido forçado a atuar sentado desde então. A lesão irá no entanto obrigá-lo a cancelar os compromissos do grupo na Europa, por conselho médico. O início da digressão estava marcado para dia 24, no Reino Unido, e estava previsto que a banda norte-americana passasse depois por França, Bélgica, Alemanha, Suíça, Espanha (Málaga, a quatro horas da fronteira algarvia, e Madrid), Áustria, Polónia, Croácia e República Checa.

OS RAtM emitiram um comunicado onde dão conta do seu "desapontamento", ao mesmo tempo que informam os fãs de que poderão pedir um reembolso dos seus bilhetes.

A banda terminará a sua digressão norte-americana com três concertos no Madison Square Garden, em Nova Iorque, o último dos quais no próximo domingo, dia 14 de agosto.