Repórter de televisão encaixa 15 referências a Beyoncé na informação sobre trânsito

Uma repórter de um canal de televisão de Philadelphia, nos EUA, conseguiu a "proeza" de encaixar várias referências a canções de Beyoncé, durante um segmento de trânsito.

Ao todo foram 15, com tiradas como "“Traffic is getting ‘Heated’ and it’s starting to ‘Break My Soul’ just a little bit" ou “We’ve had a ‘Formation’ of traffic cones all morning … that’s still blocking two right lanes, you might want to move over ‘to the left, to the left’.” Entre títulos de canções e excertos de letras, a informação de trânsito ganhou uma 'riqueza' musical.

Sheila Watko, a repórter em questão, revela que decidiu dedicar as informações de trânsito a Beyoncé na sequência do lançamento de "Renaissance", novo álbum da artista. "Tinha que a celebrar", disse.

O feito foi assinalado pela própria mãe da artista, no Instagram: "Isto é tão fixe!", escreveu.

Veja o vídeo: