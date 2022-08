Morreu Darryl Hunt, baixista dos Pogues

Os Pogues lamentaram a morte do seu baixista, Darryl Hunt, aos 72 anos. "Estamos desolados", escreveu a banda irlandesa nas redes sociais, mencionando um dos versos de 'Love You 'Till the End', tema escrito por Hunt. As causas da sua morte não foram divulgadas.

O baixista juntou-se aos Pogues em 1986, substituindo Cait O’Riordan. Tocou em cinco dos álbuns do grupo irlandês, de "If I Should Fall From Grace With God" (1988) a "Pogue Mahone" (1996), e voltou a juntar-se aos Pogues durante a reunião destes, de 2001 a 2014.

'Love You 'Till the End' acabaria por se tornar a canção mais conhecida escrita pelo músico, tendo figurado proeminentemente no filme "P.S. I Love You", de 2007.