Guitarrista dos Teenage Head encontrado morto em casa. O filho é acusado de homicídio

O músico canadiano Gord Lewis, guitarrista e fundador da banda Teenage Head, foi encontrado morto em casa no passado fim de semana. Desde então, a polícia prendeu o seu filho, Jonathan Lewis, que já foi acusado de homicídio em segundo grau, o que significa que as autoridades acreditam que o crime foi cometido com intenção, mas sem premeditação.

De acordo com a imprensa internacional, no passado sábado o filho de Gord Lewis começou a enviar mails para diversas publicações, escrevendo mensagens como "as pessoas do funeral têm de vir rapidamente, que o meu pai está a começar a decompor-se". Um funcionário de uma dessas publicações chamou o 112 e o corpo do músico foi encontrado no domingo, na sua casa em Ontário, no Canadá.

Depois de confirmada a identidade de Gord Lewis, o seu filho, de 41 anos, foi acusado de homicídio em segundo grau.

Os Teenage Head foram formados em 1975 por Gord Lewis e alcançaram sucesso no seu país nos anos 80, com canções como 'Let's Shake' e 'Somethin' on My Mind'. Apesar de o vocalista Frankie Venom ter morrido em 2008, a banda continuava a atuar com um novo cantor e tinha concerto marcado para o próximo mês de setembro.

A morte de Gord Lewis tem sido lamentada pelos seus companheiros, tanto pelo seu talento musical como pela sua bondade e simpatia.