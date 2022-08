Festival O Sol da Caparica: horários dos concertos, transportes e as demais informações úteis

A sétima edição do festival O Sol da Caparica começa esta quinta-feira, no Parque Urbano da Costa de Caparica, com cinco dias de "música, comédia e dança", ao contrário dos habituais quatro dias das edições pré-pandemia.

Até segunda-feira atuarão artistas como Carlão, Fernando Daniel, Piruka, Clã, Diogo Piçarra, Bárbara Bandeira, António Zambujo e José Cid, entre muitos outros, num cartaz que ascende a quase 90 nomes distribuídos por quatro palcos.

Com capacidade para receber 35 mil espectadores por dia, a expectativa da organização - que pertence ao Grupo Chiado e à Câmara Municipal de Almada - é que se verifique lotação esgotada, de acordo com o que é avançado pela mesma à agência Lusa.

Pela primeira vez, a música eletrónica vai estar presente em todos os dias do festival, com um palco próprio pelo qual vão passar vários DJs, como Buruntuma e Rich & Mendes, DJ Vibe, DJ Zullu, DJ Vuddu, Diego Miranda, Danni Gato, Karetus, Afrokillerz, Zanova e Hugo Tabaco.

O festival conta com o habitual parque de desportos radicais e o regresso da zona graffiti. A zona de gaming “será reforçada”, enquanto a restauração vai ser “alargada ao longo do espaço verde e a zona zen terá um 'lounge' diferenciador”, avança a organização.

O Palco Comédia, no anfiteatro do parque, tem curadoria de Nuno Duarte, conhecido por Jel, e por passarão por lá humoristas como Fernando Rocha, Gilmário ou Aldo Lima. Já a manhã de sábado é dedicada às crianças. Metade do valor dos bilhetes desta manhã será doada à Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.

Veja aqui os horários:

SOL DA CAPARICA

11 agosto

Palco Super Bock

Jimmy P - 18h00

Virgul - 19h10

Clã - 20h20

Fernando Daniel - 21h30

Calema - 22h40

Wet Bed Gang - 23h50



Palco Free Now

Puro Rock - 16h40

Ive Greice - 17h50

Syro - 19h00

Julinho KSD - 20h10

Miguel Angelo - 21h20

The Legendary Tigerman - 22h30



Tenda Eletrónica

Sightseer - 22h30

Buruntuma - 23h30

Rich & Mendes - 00h30

Diego Miranda - 01h30



Palco Comédia

João Nuno Gonçalo - 16h30

Miguel Neves - 17h00

Fernando Rocha - 17h30

12 agosto

Palco Super Bock

Bonga - 12h00

Djodje - 19h10

Piruka - 20h20

Anna Joyce & Rui Orlando - 21h30

HMB - 22h40

Richie Campbell - 23h50



Palco Free Now

Nowhere To Be Found - 16h40

Ricky Man - 17h50

Vado Más Ki Ás - 19h00

Mão Morta - 20h10

Rui Orlando - 21h20

Alcoolémia - 22h30

Tenda Eletrónica

DJ Mandas - 23h00

Hugo Tabaco - 23h40

Danni Gato - 00h20

Kamala - 01h20

Palco Comédia

Diana Nogueira - 16h30

João Pinto - 17h00

Gilmário Vemba - 17h30

13 agosto

Palco Super Bock

Nuno Ribeiro - 18h00

Cuca Roseta - 19h00

Profjam - 20h20

Diogo Piçarra - 21h30

Plutonio - 22h40

Sam the Kid com Orquestra e Orelha Negra - 23h50

Palco Eletrónico

Afrokillerz - 23h30

Karetus - 01h30

Olga Rayzanova - 00h30

Palco Comédia

Mangope - 16h30

Vasco Elvas - 17h00

Hugo Sousa - 17h30



14 agosto

Palco Super Bock

António Zambujo - 18h00

Mafalda Veiga - 19h10

Nelson Freitas - 20h20

Poesia Acústica - 21h30

Bispo - 22h40

Mishlawi - 23h50

Dillaz - 01h00



Palco Free Now

Karyna Gomes - 16h40

Kady & Amigos - 17h50

Mário Marta - 19h00

Ivandro - 20h10

Soraia Ramos & Amigos - 21h20

Branko - 22h30

Tenda Eletrónica

Tiger Lewis - 23h30

Kevu - 00h30

Kura - 01h30

Palco Comédia

O Maravilhoso Mundo do Ambiente - 09h00

Miss Cindy - 10h00

As Canções da Maria - 11h00

Mega Dança Tik Tok - 12h00

15 agosto

Palco Super Bock

Tiago Bettencourt - 18h00

MC Don Juan - 19h10

Bárbara Bandeira - 20h20

Kevinho - 21h30

Os Quatro e Meia - 22h40

Carlão - 23h50

José Cid - 01h00



Palco Free Now

Maneva vs Lua Doce - 16h40

Gil Semedo - 35 anos de Carreira - 17h50

Maninho - 19h00

Yuri NR5 - 20h10

Nenny - 21h10

Papillon - 22h30

Tenda Eletrónica

Massivedrum - 23h30

Vanco - 00h30

Djeff - 01h30

Palco Comédia

Chico Alves - 16h30

Rui Xará - 17h00

Aldo Lima - 17h30

Esta é a informação sobre transportes divulgada pelo festival:

com Lusa