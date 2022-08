Febre de domingo de manhã no Neopop: em Viana do Castelo, o pequeno almoço fica por conta de Ricardo Villalobos

O percurso de Ricardo Villalobos poderia ter sido muito diferente se a sua família não tivesse fugido do Chile, onde nasceu, para a Alemanha, assim que Augusto Pinochet tomou o poder e instituiu um dos mais brutais regimes fascistas do século XX. Tendo descoberto a música eletrónica ainda jovem, chegou a percorrer a Europa na adolescência para acompanhar uma digressão dos Depeche Mode, e rapidamente percebeu que mais que ver e ouvir música era, também, importante tocá-la. Como muitos, começou por ser DJ em festas universitárias, até lançar o seu primeiro single através da Playhouse, em 1994, inspirando-o o minimal techno que então tomava conta das pistas de dança. Desde a sua estreia, já lançou cinco álbuns de estúdio, o último dos quais, “Empirical House”, em 2017, e remisturou nomes como Señor Coconut, The KLF, Plastikman ou Shackleton, entre muitos outros.

