Bring Me the Horizon completam prova de triatlo para apoiar organização LGBTQ+ na Ucrânia

Oli Sykes e Mat Nicholls, dos Bring Me the Horizon, completaram uma prova de triatlo para fins de beneficência.

Os dois músicos participaram na UKRAINEPRIDE, que reuniu fundos para ajudar as pessoas LGBTQ+ da Ucrânia. O objetivo de juntar 3 mil libras (3547 euros) para a organização foi largamente ultrapassado, com ambos a reunir 5850 libras (6917) em donativos.

Nas redes sociais, Sykes e Nicholls assinalaram o feito com uma série de fotografias e uma mensagem de agradecimento. "Conseguimos!", pode ler-se. "Obrigado a todos os que nos patrocinaram. Seria bom conseguir duplicar o valor dos donativos".



No final de março, os Bring Me the Horizon fizeram uma referência à guerra na Ucrânia durante um concerto na O2 Academy, em Brixton (Inglaterra). "Se Kyiv não sobreviver, a paz internacional não sobreviverá", disseram então. A banda foi um dos cabeças de cartaz da edição deste ano do VOA Heavy Rock, que teve lugar no Estádio Nacional, em Oeiras.