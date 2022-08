Lars von Trier revela que sofre da doença de Parkinson

Lars Von Trier revelou sofrer da Doença de Parkinson, estando a receber tratamento para os sintomas.

A nota é dada num comunicado da sua produtora, Zentropa, que refere que o realizador de "Dancer in the Dark" e "Dogville" irá finalizar o seu trabalho em "The Kingdon Exodus", minissérie que se encontra em fase de pós-produção. A estreia está marcada para o dia 31 de agosto, no Festival Internacional de Cinema de Veneza, e está previsto que Von Trier participe na apresentação do mesmo.

O seu filme mais recente, "The House That Jack Built - A Casa de Jack", data de 2018.