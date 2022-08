Dua Lipa foi nomeada embaixadora honorária do Kosovo, numa cerimónia que teve lugar este fim de semana.

O anúncio foi feito pela própria artista, através das redes sociais. No Instagram, Dua Lipa partilhou fotografias da cerimónia e do certificado que lhe foi entregue pela presidente do Kosovo, Vjosa Osmani.

Apesar de ter nascido em Londres, Dua Lipa passou parte da infância no Kosovo, de onde os seus pais são originários. "É uma honra e um privilégio poder representar o meu país por todo o mundo", escreveu.

"Os jovens do Kosovo merecem o direito de viajar livremente e de sonhar alto".

Veja as fotos: