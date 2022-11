Fred Durst dos Limp Bizkit casou-se pela quarta vez

Fred Durst casou-se pela quarta vez. O vocalista dos Limp Bizkit deu o nó com uma mulher de nome Arles, em Los Angeles.

Dado que a certidão de casamento ainda é confidencial, não é possível determinar a data em que se realizou a boda. Os representantes de Fred Durst não comentaram a notícia.

No passado, Durst esteve casado com Rachel Tergesen (de 1990 a 1993), com quem teve uma filha, Adriana, hoje com 32 anos. Mais tarde, casou-se com Esther Nazarov (em 2009) e com Kseniya Beryazina (de 2012 a 2019).



Os Limp Bizkit, recorde-se, foram obrigados a cancelar a sua nova digressão pela Europa, justificando-o com "problemas de saúde" do seu vocalista. O concerto da banda no festival EDP Vilar de Mouros foi um dos afetados.