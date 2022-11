Carrinha dos Offspring incendeia-se a caminho de um concerto

Os Offspring não ganharam para o susto, quando a carrinha em que seguiam rumo a Rimouski (Canadá), no Quebeque, se incendiou na estrada.

A banda norte-americana partilhou, nas redes sociais, um vídeo do veículo em chamas. "Estamos em segurança, mas as bagagens, os passaportes, computadores portáteis e tudo o resto ficou destruído", afirmaram.

Noodles, guitarrista dos Offspring, acrescentou: "Ninguém se magoou, e todos saíram intactos da carrinha. Podia ter sido muito pior".

"Ainda não se sabe o que originou o incêndio, mas a carrinha foi contra qualquer coisa grande e pesada. Em poucos segundos, estava a arder", explicou.

Apesar do acidente, os Offspring conseguiram chegar até Rimouski, para mais um concerto da digressão em torno de "Let The Bad Times Roll", o seu novo álbum. Veja um vídeo do acidente: