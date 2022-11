O fenómeno Rex Orange County esbanjou energia e simpatia no MEO Sudoeste. E o público gritou por mais

Não sendo ainda um nome de primeira linha, Rex Orange County tem beneficiado amplamente do passa-palavra desde que, em 2015, se estreou com o álbum “Bcos U Will Never B Free”. Três discos depois, o músico britânico estreou-se em Portugal com um concerto intenso e muito celebrado no palco principal do MEO Sudoeste. As canções de “Who Cares?”, editado em março passado, até podem ter sido o prato principal, mas o músico não se esqueceu dos fãs que o acompanham há mais tempo. E eram muitos, a avaliar pela reação efusiva a ‘Untitled’, recuperada ao disco “Apricot Princess” de 2017, ou a uma jazzy ‘Corduroy Dreams’, do registo de estreia (“a primeira canção que escrevi e lancei na vida”).

Uma animada ‘Keep It Up’, emoldurada por cordas luxuriantes, a gingona e apaixonada ‘One in a Million’ ou uma bonita ‘The Shade’ ajudaram a compor um ramalhete de canções que começou a puxar pela energia do público. Com uma voz que tanto nos traz Rufus Wainwright à memória como se transfigura de Frank Ocean, O’Connor foi mostrando quer os seus dotes de multi-instrumentista, saltitando entre as teclas e a guitarra, quer as suas qualidades de rapper, quer ainda a sua incrível vocação de entertainer. “É a primeira vez que toco em Portugal”, declara o músico a dado momento, “obrigado por estarem aqui”. Daí em diante, esteve sempre a puxar por um público que lhe retribuiu todo o seu amor. Por vezes, como em ‘Untitled’, servida a solo, bastou um acorde de guitarra para causar a histeria.

Já com a banda de volta ao palco, perguntou: “Ainda estão comigo, Sudoeste? Vou precisar que me deem toda a vossa energia. Podem fazer isso por mim?”. A festa seguiu com ‘Open a Window’, colaboração com Tyler, The Creator incluída em “Who Cares?”. “Vou ser sincero. Adoro-vos, mas quero ver mais energia. Mostrem-me do que são capazes!”. A reação a uma intensa e explosiva ‘Never Enough’ já terá sido mais do seu agrado, mas... “Foi melhor! Era essa energia que eu queria”, exclamou, então, acrescentando, contudo, que estava a chegar o momento do concerto em que precisaria que estivessem totalmente do seu lado. "Guardem toda a energia dos vossos corpos para esse momento”. E ‘Best Friend’ foi recebida com uma efusividade que se manteve para ‘Loving is Easy’. “Obrigado por me receberem, mas tenho de ir embora”, atirou, antes de se despedir com uma sensível ‘Pluto Projector’, “muito obrigado, Sudoeste. Vemo-nos para a próxima”.