Nem ‘Love Nwantiti’ o salvou. CKay no MEO Sudoeste, uma história de atraso, problemas técnicos e momentos confrangedores

Sendo certamente cedo para atribuir ao nigeriano CKay o título de “one hit wonder”, visto que foi apenas em 2021 que ‘Love Nwantiti (Ah Ah Ah)’ se tornou um sucesso planetário, parece-nos seguro assumir que a razão pela qual alguns milhares de pessoas se concentraram em frente ao palco principal do MEO Sudoeste, nesta última noite, foi apenas uma: escutar ao vivo e a cores a canção que não descola das playlists das grandes rádios nacionais. Facto: tiveram de penar até chegar esse momento, assumido pelo próprio músico, bem no final de uma peculiar atuação, como “aquele de que todos estavam à espera”. Primeiro, o atraso de quase meia hora, depois, as dificuldades técnicas, umas resolvidas, outras nem por isso, depois ainda um estranho desfile de elementos do público pelo palco. Não foi um concerto fácil. Como diz o ditado, “o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita”.

Já com quase 20 minutos de atraso, o artista nigeriano ainda se fazia esperar mais um pouco, deixando o seu DJ a tentar aquecer a plateia com canções como ‘Particula’, dos mesmos Major Lazer que tinham atuado naquele palco duas noites antes, ‘Ye’ de Burna Boy ou ‘Bloody Samaritan’ de Ayra Starr. Quando finalmente a banda ocupou o seu lugar em palco e o cantor entrou, ficaram rapidamente expostos os problemas de som, que mantiveram os dois elementos do coro praticamente mudos até ao final e deixaram os músicos meio descoordenados, a olhar uns para os outros em diversos momentos. ‘Show My Side’, dueto amaciado com a ganesa Amaraae, foi servido bem no início, bem como uma ondulante ‘La La’, parceria com o compatriota Davido. Vendo que o público se mantinha morno, CKay tentou animar as hostes com uma ritmada ‘Way’, e de “vou divertir-me muito com esta” passou a “estou a divertir-me tanto, neste momento”: o silêncio na plateia era quase sepulcral.

‘Emiliana’ puxou o pezinho para a dança e empurrou o cantor para junto do público, tentando mantê-lo do seu lado, mas a melosa balada ‘Skoin Skoin’ e ‘Mezebu’, “uma canção de separação, muito triste”, acabaram por arrefecer ainda mais os ânimos. Antes de se atirar a uma bamboleante ‘Isabella’, acedeu ao pedido de um admirador para subir ao palco, convidando também uma rapariga, para equilibrar. O primeiro ficou sentado a filmar o público, a segunda ensaiou uns estranhos passos de dança enquanto tentava captar o momento com a câmara do telemóvel. Descendo novamente ao fosso, CKay encontrou duas outras potenciais bailarinas, que acabaram por ficar para ‘Jeje de Whine’, “uma canção muito sexy”. “São tão bonitas. O.M.G.”, exclamou no final. Momentos depois, para encerrar, lá chegou ‘Love Nwantiti’, o grande êxito, atraindo mais uma bailarina – e uma bandeira portuguesa – para o palco. Foram os 40 minutos mais sofridos deste MEO Sudoeste que agora termina.