Mars Volta anunciam novo álbum. Ouça aqui a novíssima ‘Vigil’

Os Mars Volta anunciaram oficialmente o lançamento de um novo álbum, o primeiro desde "Noctourniquet", de 2012.

Homónimo, o disco tem data de lançamento marcada para o dia 16 de setembro, através da editora Cloud Hill. Juntamente com o anúncio, os Mars Volta partilharam um novo single, 'Vigil'.

"The Mars Volta" terá ao todo 14 faixas e estará disponível em formato CD, vinil e cassete. No outono, o grupo estará em digressão pelos Estados Unidos.

Ouça aqui 'Vigil' e confira a capa e o alinhamento de "The Mars Volta"

01. Blacklight Shine

02. Graveyard Love

03. Shore Story

04. Blank Condolences

05. Vigil

06. Qué Dios Te Maldiga Mí Corazón

07. Cerulea

08. Flash Burns from Flashbacks

09. Palm Full of Crux

10. No Case Gain

11. Tourmaline

12. Equus 3

13. Collapsible Shoulders

14. The Requisition