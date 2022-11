Doja Cat apareceu de cabeça rapada e a tirar as sobrancelhas durante um ‘live’ no Instagram

Doja Cat surpreendeu os fãs durante um direto no Instagram, surgindo de cabeça rapada e a retirar as sobrancelhas.

A artista norte-americana justificou-se, dizendo que "não gosta de ter cabelo". "Não percebo porque demorei tanto tempo a decidir fazer isto", afirmou. "Sinto-me como se não tivesse nascido para ter cabelo. Nunca me senti tão incrível e feliz", garantiu, ao mesmo tempo que admitia continuar a usar perucas. "Se quiser usá-las, ainda vão ficar mais bonitas".

Mais tarde, quando lhe perguntaram se se sentia bem, atirou: “Eu sou rica, está tudo bem”. "Toda esta conversa do 'estás bem, rainha?' só me faz ter vontade de tirar os pelos que me restam", desabafou.