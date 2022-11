Bispo em família no MEO Sudoeste. O sonho, os amigos e um beijinho à mãe

“Sudoeste, em 2014 eu estava aqui como festivaleiro a olhar para este palco e a pensar ‘um dia vou pisar-te’, em 2022 estou aqui. Obrigado”, confessou Bispo a dado momento do seu concerto de estreia no palco principal do MEO Sudoeste. Primeiro a subir àquele espaço nesta última noite do festival, o rapper de Algueirão-Mem Martins fez-se acompanhar por uma banda portentosa, que o ajudou a disfarçar algum nervosismo e a intensificar a emoção no momento de mostrar os seus temas a uma plateia que se foi avolumando ao longo de uma hora de atuação.

Arrancando com ‘Mentalidade Free’, deixando logo bem claro que o seu rap “não é violência”, Bispo seguiu por canções que ora se deixam contagiar por uma vibração soul, como ‘Pormenores’, dedicada aos colaboradores (ausentes) Sam The Kid e Dino D’Santiago, ora puxam a sentimentos maternais, como ‘Aviolla II’ ou ‘Pedro’. “Vou pedir a todos para ligarem a lanterna do telemóvel. A minha mãe está aqui e quero que ela veja isto”, disse, momentos antes de avisar: “antes de continuar vou só dar-lhe um beijinho”. Agitando os ânimos com ‘Lembra-te’, uma muito celebrada ‘Sem Limite’ ou os ritmos bamboleantes de ‘Com Licença’, colaboração com Deejay Telio, Bispo foi brindando o público com discursos encorajadores (“por mais que por vezes haja lutas difíceis, não desistam”) ou chamando à atenção para o concerto do amigo Ivandro, com quem gravou o êxito ‘Essa Saia’, que se realiza mais tarde num outro palco.

“Hoje é um dia especial para mim. É a minha terceira vez no Sudoeste, mas a primeira neste palco”, confessa, a dado momento, convidando de seguida Piri, o “amigo de há 20 anos” com quem escreveu a primeira música, para se juntar a ele e cantar ‘Verdadeiro’, do mais recente álbum, “Mais Antigo”. O momento alto da atuação chegaria alguns momentos depois e com um novo convidado em palco: Diogo Piçarra juntou-se ao rapper para o sucesso ‘Monarquia’ e a histeria tornou-se generalizada. Agradecendo aos amigos e ao público, que se manteve a seu lado, Bispo despediu-se com uma última mensagem: “realizei um sonho esta noite e vocês fazem parte disso”.