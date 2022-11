Segurança faz ‘crowd surfing’ em concerto no português Vagos Metal Fest: veja aqui

Aconteceu no passado fim de semana no festival português Vagos Metal Fest, dedicado ao metal, que contou com atuações dos Emperor, Testament, Dimmu Borgir, D.R.I. e Wind Rose, entre outros.

No concerto destes últimos, algo invulgar: um dos seguranças abandonou momentaneamente o seu posto de trabalho para... fazer crowdsurf.

O momento foi registado em vídeo e partilhado pela banda italiana, com a legenda cómica "quando o segurança precisa do segurança", chegando inclusive ao "Metal Injection", um dos maiores sites noticiosos sobre heavy metal, que opera a partir de Nova Iorque.

Veja aqui: