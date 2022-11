Stone Gossard (Pearl Jam): “Ninguém sabe se o rock está morto. Mas também quem é que quer saber?”

Stone Gossard deu uma entrevista ao website "VWMusic", onde abordou um dos principais temas em discussão no mundo da música, ao longo dos últimos anos: o rock estará morto?

Para o guitarrista dos Pearl Jam, essa é uma não-questão. "Ninguém sabe. Mas também quem é que quer saber?", brincou.

Dando como exemplo a sua própria banda, que "anda a dar concertos e a divertir-se", Gossard elogiou ainda a "abertura" da música rock, que afirmou não ter "nenhuma qualidade intrínseca que a defina".

O rock, continuou, "tem a ver com pessoas a tocar música juntas, com os instrumentos que quiserem. Gosto de bandas. Gosto de gente a colaborar. A 'música rock' pode conter muitas formas, e há muitas que não foram ainda pensadas".

"O blues existe há muitos anos, e não irá para lado nenhum - apenas mudará de forma", acrescentou.

Gossard abordou ainda o período grunge, apontado por muitos como o "homicida" do heavy metal. "Há sempre renovação no mundo, e com essa renovação abrem-se novas perspetivas", explicou.

"O hard rock estava estagnado e isso deu uma oportunidade a músicos menos 'talentosos' de mostrar que havia outra forma de tocar canções rock. Que havia outra forma de tocar canções pesadas, de criar caos e energia através delas".



"Além disso, muitas dessas bandas heavy metal ainda andam por aí, pelo que claramente o grunge não as matou", rematou.