Tom Morello deixou rasgados elogios a um jovem músico, de apenas 10 anos, que tem dado que falar nas redes sociais.

Ludovick Tshiswaka, brasileiro de origem congolesa, já criou alguma fama online através dos seus talentos - mas foi a sua forma de tocar guitarra elétrica que chamou a atenção de Morello.

"É do melhor que tenho ouvido", afirmou o guitarrista dos Rage Against the Machine em comentário a um vídeo de Tshiswaka. Veja aqui: