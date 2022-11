O último concerto da nova digressão europeia dos Pearl Jam, em Amesterdão, ficou marcado por um momento altamente rock n' roll do guitarrista Mike McCready.

Durante a última canção do alinhamento, uma versão de 'Rockin' in the Free World', de Neil Young, McCready procurou destruir tudo quanto tinha à sua frente: a sua própria guitarra, os amplificadores, e os pedais de efeitos.

O momento ficou registado em vídeo e pode ser visto aqui: