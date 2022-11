Jovem espancado no festival Tribute of Afrohouse, no Estádio do Restelo

Um jovem de 16 anos foi agredido com extrema violência durante o festival Tribute of Afrohouse, que decorreu no passado domingo no Estádio do Restelo, em Lisboa.

A situação foi detetada pela PSP quando os agentes da polícia presentes no evento foram chamados à enfermaria do mesmo, relata o "Correio da Manhã". Foram aí informados de que o jovem tinha ferimentos considerados graves, com hematomas em todo o corpo e suspeitas de um traumatismo intraencefálico. Uma ambulância transportou o ferido à pediatria do Hospital de Santa Maria, tendo a PSP conseguido contactar a mãe do jovem agredido.

Por enquanto, não há detidos nem identificados ligados às agressões. De acordo com o "CM", existirão vídeos do espancamento e de outros distúrbios ocorridos durante o festival.

O festival Tribute of Afrohouse teve este domingo a sua "edição de verão", a quarta do evento dedicado à música "house, afrotech, afrohouse e afrodeep". No cartaz estavam elencados nomes como Djeff, Caiiro ou Shimza.

Nota: Uma versão inicial desta notícia referia o nome dos Afrokillerz como parte do cartaz do evento, o que não veio a suceder