Brian Eno anuncia primeiro álbum a solo em 5 anos

Brian Eno anunciou o lançamento de um novo álbum a solo, o primeiro desde "Reflection", de 2017.

"ForeverAndEverNoMore" tem data de lançamento marcada para o dia 14 de outubro, e contará ao todo com 10 faixas. É, ainda, o primeiro disco desde "Another Day On Earth" (2005) em que a maioria dos temas presentes conta com a sua voz.

"ForeverAndEverNoMore" será um álbum influenciado pela crise climática, com o músico a salientar que estas "não são canções de intervenção", mas sim "uma exploração daquilo que sinto".

Para além de Brian Eno, no disco colaboram nomes como Jon Hopkins, Leo Abrahams e Roger Eno. O primeiro single, 'There Were Bells', já se encontra disponível para escuta:

01 Who Gives a Thought

02 We Let It In

03 Icarus or Blériot

04 Garden of Stars

05 Inclusion

06 There Were Bells

07 Sherry

08 I’m Hardly Me

09 These Small Noises

10 Making Gardens Out of Silence