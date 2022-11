Fado Bicha: “Não iríamos este ano à Festa do Avante nem teríamos ido noutro”

As Fado Bicha afirmam que nunca teriam ponderado aceitar participar na Festa do Avante: "Não iríamos este ano nem teríamos ido noutro ano por causa do caráter político [do evento]".

"Respeitamos a memória e o trabalho do PCP e identificamo-nos com muitas das lutas que tem, mas sendo ativistas queer e pela visibilidade queer, também reconhecemos a falha histórica em reconhecer e lutar pela dignidade e pelos direitos do trabalho, e não só, da comunidade queer em Portugal e, portanto, não nos sentiríamos muito confortáveis", referem à TSF, em declarações prestadas durante o Festival de Músicas do Mundo de Sines, no qual a dupla se apresentou na passada sexta-feira.

Lila Fadista e João Caçador revelam que já recusaram associar-se a marcas e consideram que deveria ser exigido aos artistas um posicionamento, "porque a arte também é instrumentalizada".

Convidados do podcast Posto Emissor, da BLITZ, no final de junho, as Fado Bicha, que acabam de editar o álbum "Ocupação", falaram sobre a importância da visibilidade de pessoas LGBT e a falta de representação no espaço público. "São muito poucas as figuras públicas LGBT", diz Lila Fadista, "onde estão as mulheres lésbicas, as pessoas trans e 'queer' na cultura portuguesa?".

“Há um teto difícil de romper. E talvez para romper esse teto e conseguires ter um impacto cultural ou mediático seja preciso que te controles muito”, acrescenta ainda a cantora, "é só olhar à volta e perceber que estas pessoas não são visíveis na sociedade portuguesa, mas elas existem".

O grupo apresentou recentemente um videoclip para 'Estourada', canção que faz parte do álbum de estreia, "Ocupação", "um manifesto que procura subverter e enfrentar a tauromaquia e a masculinidade tóxica".