Vem aí uma reedição de “Wish”, dos Cure. Com 24 (sim, 24!) temas inéditos

Os The Cure anunciaram o lançamento de uma reedição do álbum "Wish", de 1992, o disco que continha o sucesso 'Friday I'm in Love'.

Esta reedição foi remasterizada nos estúdios Abbey Road, por Robert Smith e Miles Showell. Para além do alinhamento original, virá acompanhada por 24 temas inéditos. Entre estes, estão maquetas gravadas em 1990, as instrumentais 'Miss Van Gogh' e 'Now Is The Time' e ainda o EP "Lost Wishes", previamente disponível apenas em cassete e por encomenda.

A reedição de "Wish" tem data de lançamento marcada para o dia 7 de outubro e estará disponível em triplo CD, duplo LP, CD único e formato digital. Confira o alinhamento completo:

01 Open (2022 Remaster)

02 High (2022 Remaster)

03 Apart (2022 Remaster)

04 From the Edge of the Green Sea (2022 Remaster)

05 Wendy Time (2022 Remaster)

06 Doing the Unstuck (2022 Remaster)

07 Friday I’m in Love (2022 Remaster)

08 Trust (2022 Remaster)

09 A Letter to Elise (2022 Remaster)

10 Cut (2022 Remaster)

11 To Wish Impossible Things (2022 Remaster)

12 End (2022 Remaster)

01 The Big Hand (1990 Demo) (2022 Remaster)

02 Cut (1990 Demo)

03 A Letter to Elise (1990 Demo) (2022 Remaster)

04 Wendy Time (1990 Demo) (2022 Remaster)

05 This Twilight Garden (Instrumental Demo) (2022 Remaster)

06 Scared as You (Instrumental Demo) (2022 Remaster)

07 To Wish Impossible Things (Instrumental Demo) (2022 Remaster)

08 Apart (Instrumental Demo) (2022 Remaster)

09 T7 (Instrumental Demo)

10 Now Is the Time (Instrumental Demo)

11 Miss van Gogh (Instrumental Demo)

12 T6 (Instrumental Demo)

13 Play (Instrumental Demo) (2022 Remaster)

14 A Foolish Arrangement (Instrumental Demo) (2022 Remaster)

15 Halo (Instrumental Demo) (2022 Remaster)

16 Trust (Instrumental Demo) (2022 Remaster)

17 Abetabw (Instrumental Demo)

18 T8 (Instrumental Demo)

19 Heart Attack (Instrumental Demo)

20 Swing Change (Instrumental Demo)

21 Frogfish (Instrumental Demo)

01 Uyea Sound (Dim-D Mix)

02 Cloudberry (Dim-D Mix)

03 Off to Sleep... (Dim-D Mix)

04 The Three Sisters (Dim-D Mix)

05 A Wendy Band (Instrumental)

06 From the Edge of the Deep Green Sea (Partscheckruf Mix) (2022 Remaster)

07 Open (Fix Mix) (2022 Remaster)

08 High (Higher Mix) (2022 Remaster)

09 Doing the Unstuck (Extended 12" Mix)

10 Friday I’m in Love (Strangelove Mix) (2022 Remaster)

11 A Letter to Elise (Blue Mix) (2022 Remaster)

12 End (Live in Paris, 1992)