Processo contra Bob Dylan foi arquivado

Foi arquivado o processo contra Bob Dylan, que havia sido acusado de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos, em 1965.

A alegada vítima, hoje com 69 anos, retirou a sua queixa dias após ter despedido os seus advogados. Foi dado como provado que, durante o período em que a mulher alegou ter sido abusada - de abril a maio de 1965, em Nova Iorque -, Dylan não se encontrava na cidade.

Os advogados do músico declararam sempre a sua inocência, dizendo que este processo mais não era do que uma tentativa de "ganhar dinheiro", por parte de uma pessoa que no passado disse ter sido "abduzida por alienígenas". "O Sr. Dylan não será extorquido", escreveram.

"Este caso chegou ao fim. É de lamentar que tenha sido aberto sequer. Estamos satisfeitos por ver que a queixosa desistiu desta fraude alimentada por advogados".